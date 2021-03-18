حددت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم السبت 10 أبريل موعداً لمباراة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد.



ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بينما يتأخر ريال مدريد بنقطتين. فيما يتصدر أتلتيكو مدريد الدوري برصيد 63 نقطة.



كما حددت الرابطة موعد مباراة الجولة 29 بين ريال مدريد وإيبار يوم السبت 3 أبريل الساعة 6:15 مساءً، بينما تجرى مباراة الجولة 30 بين ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت 10 أبريل في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستقام المباراتان على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.