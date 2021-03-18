صدم المدرب الألماني يورغن كلوب أنصار فريقه ليفربول بتصريحات أدلى بها لصحيفة بيلد الألمانية، قلل فيها من فرص فريقه في الفوز بدوري أبطال أوروبا بالنظر إلى المشاكل الفنية المتفاقمة بسبب الإصابات.

وقال يورغن كلوب أيضا إنه سيكون «شبه مستحيل» على ليفربول أن ينهي موسمه في المراكز الأربعة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد دفع الفوز على ولفرهامبتون (الاثنين) فريقه إلى مسافة 5 نقاط من تشيلسي صاحب المركز الرابع، لكن المدرب الألماني يعتقد أن لديهم معركة شاقة هذا الموسم.

وقال كلوب لصحيفة بيلد الألمانية «أحب أن أكون متفائلا، ولكن في الدوري يكاد يكون من المستحيل التأهل في المنافسة على مراكز دوري أبطال أوروبا. سيكون التأهل لدوري أبطال أوروبا من خلال الدوري أمرا صعبا، ونحن نعلم ذلك».

واعترف كلوب بأنه لا يخشى على وظيفته إذا لم يتأهل ليفربول، حتى إذا فشلوا أيضا في الوصول إلى الدوري الأوروبي، وهو ما لا يزال محتملاً، فإنه يعتقد أن ذلك سيجعل فريقه أقوى ليحقق لقبا آخر في الموسم القادم.

«حتى لو لم يكن هناك أي شيء كهذا بعد البطولة، فسنكون أول من يحارب، كناد كبير وناجح. إذا لم نلعب دوليًا في أوروبا على الإطلاق، فهذا يعني المزيد من الوقت للاسترخاء. سيكون هذا سيئًا لجميع الفرق الأخرى لأن التدريب مفيد لنا. إذا كان لدينا المزيد من الوقت، يمكننا الاستفادة منه. سنحاول تحويل الوضع السيئ إلى شيء جيد».