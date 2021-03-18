أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أنه أغلق منشآته التدريبية كإجراء احترازي بعد اكتشاف عدة حالات إصابة بفايروس كوفيد -19.

وسيغلق مركز التدريب حتى يوم الإثنين القادم، وستجرى جلسة فحص أخرى يوم الجمعة.

وتأثر فريق السيدات لباريس، حيث لم يتمكن من لعب مباراته ضد سبارتا براغ في دوري أبطال أوروبا للنساء، إذ تقدم باريس سان جيرمان 5-0 في مباراة الذهاب من دور الـ16، لكنه سيتقدم في مجموع المباراتين في حال إلغاء مباراة الإياب واعتباره خاسرا 3-0.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: «بالنظر إلى الحجر الصحي الإلزامي لفريق باريس سان جيرمان.. لا يمكن عقد مباراة دوري أبطال أوروبا بين سبارتا براغ وباريس سان جيرمان، المقرر مبدئيًا يوم الأربعاء 17 مارس 2021 في تشوموتوف».

وزاد الاتحاد الأوروبي: «تم إحالة القضية إلى لجنة المسابقات وهيئة رقابة الأخلاقيات والتأديب التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي ستتخذ قرارًا بشأن المباراة قريبًا».