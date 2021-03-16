أثار أسطورة كرة القدم الفرنسي، زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الاسباني، جدلا واسعا قبل مباراته اليوم مع أتلانتا الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، بشأن فرص عودة نجمه السابق مهاجم يوفنتوس الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأجاب زيدان في معرض سؤاله عن عودة رونالدو، أنه «ربما تكون هناك بعض الحقيقة» في تلك الشائعات والأنباء الذائعة حول عودة أسطورة «الملكي» المنتقل إلى يوفنتوس قبل عامين.

وزاد المدرب الفرنسي خلال لقائه الصحافي مع قناة سكاي الإيطالية، قائلا: «إنه أمر ممكن، ممكن....».

وتابع زيدان «نحن نعرف كريستيانو، نعرف شخصيته وكل ما فعله في ريال مدريد. لكنه اليوم لاعب في يوفنتوس ويجب أن يكون هناك احترام له وليوفنتوس».

وأردف قائلا «فعلت ما كان يتعين عليّ فعله مع كريستيانو. دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل. أتيحت لي الفرصة لتدريبه، إنه لاعب مثير للإعجاب. اليوم يوفنتوس هو المستفيد من خدماته».

من جهتها قالت صحيفة «ماركا» إن هناك محادثات محتملة بين وكيل اعمال رونالدو خورخي منديز وأعضاء من مجلس ادارة ريال مدريد.

من جهته، أكد زميله السابق في كتيبة هجوم الميرينغي الفرنسي كريم بنزيما أنه سيكون سعيدا باللعب مرة أخرى مع كريستيانو.