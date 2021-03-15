بينت تقارير فرنسية عن تعرض منزلي ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، والبرازيلي ماركينيوس، لحادث سطو مسلح.

وتمت عملية السطو المسلح خلال مباراة باريس سان جيرمان ضد فريق نانت أمس ضمن منافسات الدوري الفرنسي التي انتهت بهزيمة باريس سان جيرمان 1/2 ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الفرنسي.

وقال مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، إن التغييرات التي قام بها باستبدال آنخيل دي ماريا كان وراءها أنه علم من ليوناردو المدير الرياضي للنادي بحادث السطو المسلح الذي وقع على منزله وخطورة الموقف.

وأكد المدرب أن هزيمة باريس جاءت بسبب ما وصفه بمواقف تتجاوز كرة القدم، وأنها ليست العذر الوحيد، ولكنها تسببت في انخفاض مستوى الفريق وانتشار روح التوتر لدى باقي اللاعبين.

وكشفت الشرطة الفرنسية أن زوجة دي ماريا وأبناءه كانوا متواجدين في المنزل خلال عملية السطو لكنهم لم يصطدموا باللصوص وجها لوجه.

كما أكدت أن منزل المدافع البرازيلي ماركينيوس الواقع في نفس المنطقة تعرض هو الآخر للسطو، في وجود عائلة اللاعب.