قبضت السلطات البرازيلية على غابرييل باربوسا «غابيغول»، لاعب فريق فلامنغو والمنتخب البرازيلي، فجر اليوم (الأحد) خلال حفلة حضرها نحو 200 شخص بإحدى الصالات الواقعة تحت الأرض بمدينة ساو باولو وذلك على الرغم من منع التجول المفروض في المدينة لمكافحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتم اقتياد غابيغول لأحد أقسام الشرطة بجانب جميع الأشخاص الذين تمت مداهمتهم في الكازينو، وكان من بينهم أيضاً المطرب الشهير «MC Gui»، وهناك تم تفتيشهم وإخبارهم بأنه من الممكن أن يتم اتهامهم بجرائم ضد الصحة العامة قبل أن يتم إطلاق سراحهم في النهاية.

وأوضح الضابط المسؤول إدواردو بروتيرو أنه تم إطلاق سراح جميع الأشخاص المقبوض عليهم لمنع التجمع والازدحام داخل قسم الشرطة لكن ستتم محاكمة البعض بتهمة الترويج لألعاب القمار غير القانونية أو لانتهاك الإجراءات المفروضة لمكافحة الوباء.

يذكر أن الكازينوهات وصالات الـ«بينغو» محظورة بموجب القانون البرازيلي منذ عدة سنوات.