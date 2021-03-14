تجاوز إنتر ميلان مضيفه تورينو بفوز ثمين 1/2 ليواصل طريقه نحو استعادة لقب «السكوديتو» وذلك ضمن اللقاء الذي أقيم اليوم (الأحد) في الجولة 27 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعزز إنتر صدارته البطولة بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة، بفارق 9 نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ميلان، في حين توقف رصيد تورينو عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر.

افتتح البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل لإنتر في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 19 هدفا في البطولة هذا الموسم، في المركز الثاني بترتيب الهدافين، بفارق هدف وحيد خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو (المتصدر) نجم يوفنتوس.

وأحرز أنتونيو سانابريا هدف التعادل لتورينو في الدقيقة 70، الذي أثار بعضا من الجدل.

ومنح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النقاط الثلاث لإنتر، بعدما سجل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 85، ليقود الفريق لتحقيق انتصاره الثامن على التوالي في المسابقة.