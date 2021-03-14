ذكرت تقارير صحافية أن اليابان تدرس جديا فكرة تقليص الحضور الجماهيري في دورة الألعاب الأولمبية المزمع إقامتها الصيف المقبل، بنسبة 50%، للحد من تفشي جائحة كورونا.

وأبانت صحيفة «سانكي» اليابانية في عددها اليوم (الأحد)، أن من الممكن أن يكون الحد الأقصى للحضور الجماهيري في الملاعب والأماكن الكبيرة 20 ألف مشجع إلى جانب إمكانية زيادة هذه العدد إذا ما تحسن الوضع الصحي.

وستبت اللجنة المحلية المنظمة للدورة في هذا الأمر في أبريل المقبل. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تحددها في اللجنة المنظمة والحكومة إنه يتوقع أن تأتي القرارات متوافقة مع اللوائح المحلية.

وكان من المقرر إقامة الدورة الصيفية في 2020 لكنها تأجلت إلى العام الحالي في ظل استمرار تفشي العدوى بفايروس كورونا حول العالم.

وأكد منظمو الدورة مرارا أنهم عازمون على تنظيم الحدث رغم تراجع الدعم الشعبي في بلادهم. ومن المقرر أن تفتتح الدورة في 23 يوليو المقبل وتستمر حتى 8 أغسطس التالي.