أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي غياب نجمه البرازيلي نيمار الذي يتعافى من إصابة بالعضلة المقربة، عن مواجهة ضيفه نانت اليوم (الأحد) في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويتابع المهاجم البرازيلي عمله الفردي وتعافيه المتكيّف والتدريجي مع المجموعة، بحسب ما أوضح نادي العاصمة الفرنسية.

وانتقدت صحيفة «ليكيب» تأخر نيمار في العودة من الإصابة، ونشرت في تقريرها اتهامات للاعب بالاستهتار في حياته خارج ملاعب كرة القدم، مشيرة إلى أن نمط حياته الخاص، وسهره حتى أوقات متأخرة، وتفرغه لألعاب الفيديو الإلكترونية، تسبب في تأخر تعافيه وعودته للركض الكروي.

وأصيب نيمار في بداية فبراير، في مباراة باريس ضد كان بكأس فرنسا، ليخسره فريقه في دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة.

ويحتل سان جرمان، حامل لقب الدوري، المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليل، فيما تعثر ليون الثالث مع رينس (1-1) وعجز عن اقتناص الصدارة مؤقتا.