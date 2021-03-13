حافظ ريال مدريد الاسباني على حظوظه بالمنافسة على لقب «الليغا» بعد تغلبه على ضيفه فريق إلتشي بنتيجة 2/1 بفضل ثنائية نجمه الفرنسي كريم بنزيما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وحول «الملكي» تأخره بهدف إلى فوز ثمين، مضيفا ثلاث نقاط إلى رصيده ليصبح 57 نقطة في المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ62 نقطة وأمام برشلونة الثالث بـ56 نقطة.

وأحرز بنزيما هدفا قاتلا في الدقيقة 91 بمرمى إلتشي ليبقي على آمال فرقة زيدان في المنافسة على اللقب الاسباني، بعد أن عادل النتيجة في الدقيقة 73 إثر تقدم إلتشي بهدف داني كالفو في الدقيقة 61.