قال نجم ارسنال الإنجليزي السابق ومحلل سكاي سبورت الحالي، بول ميرسون، إن من الحماقة أن يفكر ليفربول في بيع هدافه ونجمه التاريخي المصري محمد صلاح.

وأشار ميرسون الى أن ليفربول إذا أراد أن يبيع لاعبا ما، فعليه بيع زميل صلاح، المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وكان رد فعل صلاح عقب استبداله في المباراة التي خسرها فريقه أمام تشيلسي، إضافة إلى تراجع أداء «الريدز» هذا الموسم، قادا إلى تكهنات برغبة المصري في مغادرة ملعب الآنفيلد.

وأكد ميرسون على أهمية صلاح، مبينا أنه «لا يقدر بثمن بالنسبة لليفربول».

وزاد: «حتى لو أراد المدرب يورغن كلوب تجديد دماء الفريق، فلن يعود ببيع صلاح، ربما يمكنه بيع فيرمينو».

وكانت خيبة أمل صلاح في الخروج في الهزيمة 1-0 أمام البلوز واضحة جدا، ومع ذلك، قال ميرسون إنه كان رد فعل طبيعي في خضم المباراة ويجب ألا يساء فهمه على أنه إشارة للاعب الذي يريد الخروج من الفريق.