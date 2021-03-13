تعثر فريق تشيلسي أمام مضيفه ليدز يونايتد اليوم (السبت) بالتعادل السلبي، بعد انتصارين ثمينين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من مسابقة «البريمرليغ».



ورفع ليدز يونايتد رصيده إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل 51 نقطة لتشيلسي في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.



وبعد الفوز على حامل اللقب ليفربول في عقر داره 1/0 وعلى إيفرتون 2/0، سقط تشيلسي في فخ التعادل السلبي ليهدر فرصة ذهبية لانتزاع المركز الثالث من ليستر سيتي.



ويأمل تشيلسي في العودة إلى جادة الانتصارات عندما يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء القادم، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث فاز تشيلسي في الذهاب بنتيجة 1/0.