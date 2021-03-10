اتهم أسطورة الكرة الإيطالية أليساندرو ديل بييرو، البرتغالي كريستيانو رونالدو بخيانة فريقه يوفنتوس بعد خروج «السيدة العجوز» من دوري أبطال أوروبا الليلة الماضية أمام بورتو البرتغالي من دور ثمن النهائي..

أنهى البيانكونيري نسخة أوروبية أخرى بدون تحقيق الكأس، والأكثر إحراجًا، في نظر ديل بييرو، أنه تم إقصاؤهم من قبل أحد أصغر الفرق المتبقية في المسابقة، تمامًا مثل الموسم الماضي.

وقع مسؤولو يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو في 2018 لمساعدتهم على إنهاء انتظارهم للكأس بعد أن فاز بها رونالدو في عدة مناسبات مع ريال مدريد.

كان يوفنتوس يتمتع برفاهية اللعب ضد الفريق البرتغالي بميزة التفوق العددي لمدة ساعة تقريبًا، لكنهم سمحوا لبورتو بالتسجيل مرة أخرى في الوقت الإضافي.

يعتقد ديل بييرو على أن رونالدو خذل النادي، لكنه يرى أيضا أن المهاجم لم يكن وحده هو المذنب بسبب الأداء السيئ الذي ظهر به الفريق.

ديل بييرو قال لشبكة سكاي سبورتس: «كريستيانو رونالدو خان يوفنتوس؟ نعم، ولكن ليس وحده فقط. يتحمل البرتغالي مسؤوليته لأنه قائد هذا الفريق. لعب يوفنتوس لأكثر من ساعة متفوقا عدديا، وفي هذا الوقت الطويل كان بإمكانهم فعل المزيد».