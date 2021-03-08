قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إيقاف الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو حتى نهاية الموسم، بسبب تصرفه خلال طرد بيير ويبو مساعد مدرب اسطنبول باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا.

وتوقفت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه باشاك شهير التركي التي أقيمت في 8 ديسمبر الماضي ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما رفض لاعبو باشاك الضيف استكمال اللقاء وغادروا ملعب «حديقة الأمراء» عند الدقيقة 16، عقب عبارات عنصرية وجهها حكم المباراة الرابع سباستيان كولتيسكو لمساعد مدرب الفريق التركي، لاعب منتخب الكاميرون السابق بيير ويبو.

واستكمل اللقاء في اليوم التالي بعد استبدال الحكام الرومانيين الأربعة. وقال ويبو، إن كولتيسكو أهانه بالإشارة إلى أنه «شخص أسود» وفتح «يويفا» تحقيقا في الواقعة.

وقال «يويفا» في بيان اليوم (الاثنين) إن كولتيسكو عوقب بالإيقاف بسبب «تصرف غير ملائم» خلال المباراة مع إلزامه بالخضوع لبرنامج تعليمي قبل 30 يونيو 2021.

وكان كولتيسكو قد دافع عن نفسه مفسرا: "نيغرو (Negru) تعني أسود باللغة الرومانية.. لست عنصريا".