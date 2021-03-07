جدد فريق مانشستر يونايتد الإثارة في البريمرليغ بعد أن أوقف «قطار الانتصارات» لجاره ومضيفه مانشستر سيتي، بالتغلب عليه بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم (الأحد) على ملعب طيران الاتحاد بمانشستر.

وعطل يونايتد مسيرة الأرقام التاريخية لمانشستر سيتي، إذ ألحق به أول هزيمة منذ 105 أيام.

سجل برونو فيرنانديز ضربة الجزاء في الدقيقة الثانية محرزا هدف التقدم لليونايتد، قبل أن يعزز الشياطين الحمر تقدمهم بالهدف الثاني بتسديدة لوك شاو في الدقيقة 50 بعد كرات متبادلة مع زميله راشفورد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 54 نقطة ليستعيد المركز الثاني في جدول المسابقة بفارق نقطة واحدة أمام ليستر سيتي. فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 65 نقطة متصدرا ترتيب البريمرليغ بفارق 11 نقطة عن يونايتد أقرب ملاحقيه.