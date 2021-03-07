أشعلت نتيجة التعادل الإيجابي بين أتليتكو مدريد وضيفه ريال مدريد 1/1، دائرة المنافسة على لقب الدوري الإسباني، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو مساء اليوم (الأحد) ضمن منافسات الجولة 26 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

سجل لويس سواريز هدف التقدم لأتليتكو مدريد في الدقيقة 15 مستثمرا خطأ ارتكبه خط دفاع ريال مدريد، لينهي فريقه الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، قبل أن ينقذ الفرنسي كريم بنزيما الريال في الوقت القاتل عند الدقيقة 88 بهدف التعادل الذي أبقى الريال على مسافة 5 نقاط من المتصدر أتليتكو، الذي تبقت له مباراة مؤجلة قد تمنحه فرصة توسيع الفارق.

ويتصدر أتليتكو مدريد جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الثاني برصيد 56 نقطة.