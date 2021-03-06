أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي الـ135 والذي عُقد أمس عن طريق الفيديو، أن حالات لمسة اليد غير المتعمدة التي تؤدي إلى هدف أو حصول فريق ما على فرصة سانحة للتسجيل، لن تعتبر مخالفة اعتباراً من يوليو القادم.

وأصدر المجلس المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية، أمس (الجمعة)، بياناً أوضح فيه أيضاً قواعد جديدة وتعديلات على حالات لمس الكرة باليد.

كما أشار إلى أن على الحكم «استخدام حكمته» في ما يتعلق بوضعية ذراع أو يد اللاعب عند ما تلمسه الكرة، قبل أن يطلق صافرته مشيراً إلى لمسة يد.

وجاء في البيان «نظراً لأن التعامل مع حالات لمسة اليد لم يكن دائماً متسقاً بسبب التطبيق غير الصحيح للقانون، أكد أعضاء المجلس أن ليس كل لمسة للكرة من يد أو ذراع اللاعب تعتبر مخالفة».

ويأتي هذا الإعلان، بعد يوم واحد من القرار المثير للجدل في مباراة توتنهام ومضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي شهدت إلغاء هدف لأصحاب الأرض سجله النيجيري جوش ماغا، بعد لمسة يد غير متعمدة من زميله الغابوني ماريو ليمينا.

وقالت شبكة «سكاي» الإنجليزية أن هذا التعديل يعني احتساب هدف فولهام في شباك توتنهام بعد إلغائه بسبب لمسة يد.

وكان أحد الخلافات الرئيسية حول لمسة اليد في المواسم الأخيرة حول الحالة التي تعتبر فيها وضعية الذراع طبيعية من عدمها عندما ترتطم بها الكرة.

وكشف السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (FIFA)، أن المجلس تلقى اقتراحاً من المدرب الفرنسي أرسين فينجر بشأن قاعدة التسلل.

واقترح فينجر الذي يشغل الآن منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا، تعديل قانون التسلل بحيث يعتبر اللاعب في وضعية قانونية إذا كان «جزء من الجسم الذي يمكن للمهاجم أن يسجل به» أبعد عن المرمى من مدافع الخصم، وفق ما قاله إنفانتينو.

وقال مدير مجلس الاتحاد الدولي للعبة، ديفيد ايليراي، إنها: فكرة مثيرة للاهتمام ستتم دراستها بدقة.

ترأس الاجتماع رئيس اتحاد كرة القدم في ويلز، كيران أوكونور، وحضره ممثلون عن الفيفا بقيادة الرئيس جياني إنفانتينو وكذلك من اتحاد الكرة الإنجليزي، والاتحاد الايرلندي، والاتحاد الاسكتلندي، وأعضاء ومسؤولون من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.