خلص بحث علمي أجرته مجموعة من العلماء في جامعة سالزبورغ، إلى أن رياضة كرة القدم قد تأثرت سلباً بسبب جائحة كورونا والحجر الصحي الذي قاد إلى إقامة المباريات دون جمهور.وقام العلماء بملاحظة سلوك لاعبي كرة القدم والعاملين في نادي سالزبورغ، بمنهج المقارنة بين الحالتين، باللعب وسط حضور جماهيري كامل، واللعب بدون جماهير في ما أسموه بمباريات «الأشباح».وطبق العلماء النظريات العلمية حول تأثير المشجعين والعوامل ذات الارتباط والتأثير على أداء الرياضيين.وقالت الدراسة إن لعب الكرة أمام مدرجات فارغة يتميز بكونه أقل عاطفية، بعد أن أجرى العلماء دراسات المقارنة بين مؤشرات الأداء والإحصاء للاعبي كرة القدم في الموسمين الماضيين.يعد هذا البحث العلمي هو الأول الذي يتناول الآثار النفسية لممارسة كرة القدم الاحترافية بدون جماهير، وأثر ذلك على اللاعبين ومسؤولي الفرق والتدريب.وخلصت نتائج الدراسة إلى أن مباريات كرة القدم التي أقيمت بدون جماهير كانت هادئة، بحسب العدد الإجمالي للمواقف العاطفية أثناء المباريات قيد البحث والدراسة، كما أثبتت الدراسة تأثر الحكام أيضاً من غياب الجماهير إذ انخفضت المواقف العاطفية المسجلة بنسبة 14.2% خلال الموسمين الماضيين.وأكدت الدراسة انخفاض حالات الاحتجاج على القرارات التحكيمية بنسبة 10.7%، والمشادات الكلامية بنسبة 9.7%، وحالات الجدل بنسبة 0.7%.