أطلقت المحكمة العليا في برشلونة، سراح رئيس النادي الكتالوني السابق جوسيب بارتوميو، بعد جلسة استماع أمام القضاء؛ على خلفية التحقيقات بشأن فضيحة «بارساغيت» المتعلقة بحملة مزعومة من التشهير ضد شخصيات بارزة في النادي وفساد، إذ أفرج قاضي التحقيق عن بارتوميو ومساعده جاومي ماسفيرير، بعدما مارسا «حقهما في الامتناع عن التكلم»، ومنحهما «إفراجا مشروطا»، إلا أن التحقيق ما زال مفتوحا، بحسب ما جاء في بيان للمحكمة العليا في برشلونة، وأفادت المحكمة، بأن القاضي سعى لاستجواب بارتوميو وماسفيرير، في إطار تحقيق فتح في مايو 2020 في الجرائم المشتبه بها لعمليات إدارية زائفة وفساد تجاري.وكانت الشرطة اعتقلت الرئيس السابق لبرشلونة ومساعده، بعدما دهمت مقر النادي الكتالوني، وأمضيا ليلة في مركز للشرطة في برشلونة. واعتقلت الشرطة أيضا اثنين من الإداريين الحاليين في النادي، وهما المدير العام أوسكار غراو، والمدير القانوني رومان غوميس بونتي، قبل أن تطلق سراحهما الإثنين.وقام وكلاء مصلحة الجرائم الاقتصادية «موسوس ديسكوادرا»، الشرطة الإقليمية الكتالونية، بمداهمة مكاتب نادي برشلونة في ملعب كامب نو، لإجراء عمليات تفتيش بشأن فضيحة «بارساغيت».