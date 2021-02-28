ضربت الأزمة المادية أركان حامل لقب الدوري الصيني لكرة القدم، فريق جيانغسو سونينغ، الذي يختنق اقتصاديا وسط حالة من الفوضى، ويقاتل من أجل مستقبله، بعد أقل من 3 أشهر على تتويجه للمرة الأولى في تاريخه.

وقال النادي اليوم (الأحد) في حسابه الرسمي، إنه سيوقف نشاطه، آملا من الشركات ورجال الأعمال من أصحاب الرؤية، الدخول في مفاوضات تتعلق بمستقبل الفريق.

الشركة المالكة للنادي، مجموعة سونينغ، التي تمتلك أيضا نادي إنتر ميلان المنافس على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، قالت في وقت سابق إنها تنوي التركيز على مجال عملها الرئيسي، ما يعرض وجود النادي للخطر.

توّج جيانغسو بلقب الدوري الصيني الممتاز لأول مرة في تاريخه في الموسم الماضي بعد التغلب على العملاق قوانغتشو إيفرغراند الفائز باللقب 8 مرات.

ويأتي إعلان بطل الصين عن وقف نشاطه بعد أيام فقط من تأكيد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استبعاد شاندونغ لونينغ بطل كأس الصين من دوري أبطال آسيا لأسباب مالية بعد تخلفه عن تسديد مستحقات متأخرة.

وإذا لم يتقدم أحد لشراء جيانغسو قريباً فسيعني ذلك ضرورة إجراء تغييرات في دوري أبطال آسيا قبل انطلاق البطولة القارية الأولى للأندية في أبريل المقبل.