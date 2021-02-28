بات الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، أسرع مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى 200 انتصار، في جميع البطولات الإنجليزية، بعد فوز فريقه على وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.



وحقق «بيب» 200 فوز مع مانشستر سيتي خلال 273 مباراة، وبهذا الرقم التاريخي، يتفوق جوارديولا على كل من البرتغالي جوزيه مورينيو الذي وصل إلى 200 فوز خلال 309 مباريات مع تشيلسي، وعلى المدرب كيني داجليش الذي حقق 200 انتصار مع ليفربول خلال 309 مباريات، ودون ريفي خلال 344 مباراة مع ليدز يونايتد، وبوب بايسلي المدرب الأسطوري لفريق ليفربول الذي وصل إلى 200 انتصار خلال 344 مباراة.



وانتصر مانشستر سيتي بأهداف المدافعين على وست هام يونايتد، إذ أحرز روبن دياش الهدف الأول في الدقيقة 30، فيما تعادل مايكل أنطونيو في الدقيقة 43، قبل أن يسجل جون ستونز هدف الفوز في الدقيقة 68.



ويحتل «السيتيزنز» صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة، حيث لعب 26 مباراة، فاز في 19 مباراة وتعادل 5 مباريات وخسر مباراتين، فيما سجّل 52 هدفاً واستقبلت شباكه 16 كأقوى دفاع في البريمرليج محافظاً على صدارته بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد أقرب منافسيه.