ظهرت أنباء أمس (الجمعة) عبر وسائل إعلام ألمانية، أفادت بعدم شعور لاعبي شالكه الألماني بالرضى إزاء عمل المدرب السويسري كريستيان جروس، ورغبتهم في رحيله، لكن هذا قوبل بالرفض من جانب إدارة الكرة في النادي برئاسة يوخن شنايدر.

ونفى المتحدث باسم نادي شالكه الألماني، اليوم (السبت)، ما ذكرته التقارير الإخبارية حول مطالبة اللاعبين البارزين بالفريق برحيل جروس عن منصب المدير الفني للفريق الذي يحتل المركز الـ18 (الأخير) في الدوري الألماني «بوندسليغا».

وقال المتحدث باسم النادي: «لم يقدم أي لاعب هذا الطلب إلى مدير الفريق».

وتولى كريستيان جروس (66 عاما) تدريب شالكه في أواخر ديسمبر الماضي ليصبح رابع مدرب للفريق هذا الموسم، بعد ديفيد فاجنر، ومانويل باوم، وهوب ستيفينز الذي استمر لمباراتين فقط، وربما لدى المدرب السويسري الأسباب التي دفعته للتراجع عن الاعتزال والموافقة على تدريب شالكه.

وقاد جروس الفريق للانتصار الوحيد له هذا الموسم، لكن الفريق حصد تحت قيادته 5 نقاط فقط خلال 9 مباريات، ولا يزال يتأخر بفارق 9 نقاط عن أقرب مراكز البقاء في دوري الدرجة الأولى.