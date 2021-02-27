طالب نجم كرة السلة الأمريكية، كايري ايرفينغ، بتغيير شعار دوري كرة السلة الأمريكي NBA ليحمل صورة أسطورة لوس أنجلوس ليكرز، الراحل كوبي براينت، الذي قضى في حادثة تحطم مروحية مع ابنته جيانا في يناير من العام الماضي.

نجم فريق بروكلين نتس، واصل الضغط على مسؤولي الرابطة الوطنية لكرة السلة NBA لتغيير الشعار، عقب انضمامه إلى عريضة عبر الإنترنت شارك فيها ما يزيد على 3 ملايين شخص، حملت مطالب بتغيير شعار دوري كرة السلة الأمريكي NBA الذي تم تصميمه في عام 1969، والمستوحى من صورة نجم لوس أنجلوس ليكرز في الستينات، جيري ويست.

وقال ايرفينغ عن براينت: «لقد كان هو المعيار لجيلنا، وسيستمر، وأريد أن يكون ذلك شيئًا في التاريخ إلى الأبد، أعتقد أنه يستحق ذلك. أعتقد أن عائلته تستحق ذلك. أعتقد أننا نستحق ذلك».

واكتسبت الحركة المطالبة بشعار كوبي براينت زخماً واسعاً في أوساط اللعبة، في أعقاب رحيله المأساوي والمفاجئ العام الماضي، دعمها مصمم الشعار الحالي لدوري كرة السلة الأمريكي، آلان سيغل، الذي أكد أنه يؤيد ويدعم فكرة الشعار الجديد تكريماً للنجم كوبي براينت.