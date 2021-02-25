تغلب ريال مدريد الإسباني على مضيفه الإيطالي أتالانتا بهدف دون رد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح مدريد بصعوبة في تجاوز أتالانتا الذي لعب ناقصا بعد طرد لاعبه السويسري ريمو فريلر في الدقيقة 17، إذ استطاع فيرلان ميندي إحراز هدف الفوز القاتل لريال مدريد، قبل 4 دقائق من إطلاق الحكم الألماني توبياس ستيلر صافرة نهاية المباراة.

وفي ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا ثمينا خارج قواعده على حساب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني بهدفين دون رد.

أحرز الضيوف هدف التقدم في الدقيقة 29 عن طريق بيرناردو سيلفا، قبل أن يعزز البرازيلي جابرييل جيسوس تقدم فريقه بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 65.