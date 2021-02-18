أوفى مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي بوعده الذي قطعه على نفسه أمام مدربه ماوريتسيو بوكيتينو قبل مواجهة برشلونة، عندما سأله عن عدد الانتصارات التي حققها على الأخير عندما كان مدربا لإسبانيول، ورد بوكيتينو بأنه حقق الفوز على برشلونة مرة واحدة، فوعده مبابي الفائز بكأس العالم 2018 بأنه سيرفع العدد إلى انتصارين، إذ سجل مبابي ثلاثية رائعة في مرمى برشلونة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليقود سان جيرمان لتحقيق فوز تاريخي 4/1، ويخطو خطوة عملاقة نحو الدور ربع النهائي.وكانت المسؤولية كبيرة على مبابي، لاسيما في غياب النجمين البرازيلي نيمار، والأرجنتيني آنخل دي ماريا، كما أنه كان عرضة لانتقادات حادة الموسم الماضي، عندما فشل في تسجيل أي هدف في الأدوار الإقصائية على الرغم من بلوغ فريقه المباراة النهائية وخسارته أمام بايرن ميونخ 0/1.بيد أن مبابي كان في الموعد ضد برشلونة وضرب بقوة، وأحرز ثلاثية رائعة، ليسجل نقاطا في السباق المبكر نحو الكرة الذهبية نهاية العام الحالي.