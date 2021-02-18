حقق النجم المصري محمد صلاح 5 أرقام مميزة بعدما توهج في مباراة فريقه ليفربول ومضيفه لايبزيغ، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ حقق ليفربول، الذي مني أخيرا بـ3 خسارات متتالية في الدوري الإنجليزي، وحقق فوزا مستحقا على مضيفه لايبزيغ الألماني بهدفين نظيفين، سجلهما صلاح، والسنغالي ساديو ماني، وفق التقرير الذي نشره موقع RT الإلكتروني.من جانبه، قال نجم ليفربول إن مباراة فريقه ضد لايبزيغ أعادت الفريق إلى أسلوبه المعهود وإلى طريق الانتصارات، وأضاف أن فريقه لعب بشكل جيد أمام خصم صعب المراس، لافتا إلى أن مباراة العودة ستكون صعبة، متمنيا التأهل إلى ربع النهائي.5 أرقام جديدة:- عودة الفريق إلى طريق الانتصارات في دوري الأبطال.- سجل هدفه الـ7 في آخر 7 مباريات.- رفع رصيده إلى 24 هدفا هذا الموسم.- سجل 50 هدفا خارج ليفربول.- سجل 118 هدفا منذ قدومه.