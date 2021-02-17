ليلةٌ لم يسلم فيها فريق برشلونة من سياط «الجلاد» الفرنسي كيليان إمبابي، الذي أثخن شباك الحارس تير شتيغن بهاتريك تاريخي، ليقود فريقه باريس سان جيرمان إلى انتصار عريض بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد للمضيف برشلونة، أحرزه ليونيل ميسي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

الفوز الأول لباريس على برشلونة في معقله (كامب نو)، جاء ثقيلًا بعد ست زيارات مخيبة للفريق الفرنسي لهذا الملعب، تتصدرها ليلة «الريمونتادا» التي كانت علامة فارقة في تاريخ اللعبة وقصصها العبقرية التي أدهشت حتى الذين قالوا «لا» لكرة القدم.

تقدم ميسي بركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة ٢٧، قبل أن يبسط باريس جناحيه فوق عشب «كامب نو»، ويهيمن على ما تبقى في زمن المباراة، بهدف إمبابي في الدقيقة ٣٢ الذي عادل به الكفة، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة ٦٥، قبيل دقائق من إحراز مويس كين الهدف الثالث لباريس في الدقيقة ٧٠، ليطلق بعدها إمبابي رصاصة الرحمة في رأس برشلونة، بهدف الهاتريك والرابع لفريقه عند الدقيقة ٨٥.

ويلتقي الفريقان في العاشر من مارس المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.