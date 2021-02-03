أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تأكد إصابة لاعبه إيدين هازارد، بعد خضوعه للفحوصات.

وأصدر النادي بيانا رسمياً، يؤكد أن الفحوصات الطبية التي أجريت لإيدين هازارد، أظهرت أنه يعاني من إصابة في عضلة المستقيم الأمامي للفخذ الأيسر.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، إلى أن مدة غياب اللاعب البلجيكي ستتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع تقريباً، ما يعني غيابه عن مباراتي الذهاب والإياب في دور 16 من دوري أبطال أوروبا أمام أتلانتا الإيطالي.

وكان إيدين هازارد قد انتقل إلى ريال مدريد قادماً من تشلسي الإنجليزي مطلع يوليو 2019 ومنذ ذلك الوقت شارك مع مدريد في 35 مباراة فقط، إذ لازمته الإصابات وغاب عن جزء كبير من مباريات فريقه.