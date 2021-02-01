سربت صحيفة «El Mundo del Siglo XXI» الإسبانية، تفاصيل دقيقة من عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، إذ عنونت الصحيفة «العقد الفرعوني الذي يدمر برشلونة»، مرفقا بقيمة المبلغ الذي يتحصل عليه قائد برشلونة وهو أكثر من نصف مليار يورو، وفق ما نشره تقرير RT عبرموقعها الإلكتروني. وأوضحت أن النجم الأرجنتيني وقع عقدا يقضي بحصوله على نحو 138 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو مبلغ منقسم بين الثابت والمتغير.ويتضمن العقد مكافأتين: واحدة فقط لقبول التجديد (115.225 مليون يورو) والأخرى لولائه للفريق (77.929 مليون يورو).وحصل قائد برشلونة بالفعل على 92٪ من قيمة العقد، على الرغم من حقيقة أن برشلونة لم يقدم أداء جيدا في السنوات الأخيرة، خاصة في دوري أبطال أوروبا، وهي المسابقة التي حصل فيها على أعلى المكافآت.وأضافت الصحيفة أن ميسي يحصل منذ بداية توقيع عقده في موسم 2017-2018 حتى نهاية عقده في يونيو المقبل، تحديدا 555.237.619 يورو، تتضمن الراتب الثابت الخاص بالنجم البالغ 33 عاما وحقوق الصورة، بالإضافة إلى سلسلة من المكافآت غير المنشورة التي تبلغ قيمتها الملايين، والبدلات، وسلسلة أخرى من المتغيرات بحسب أهداف مختلفة.من جانبه، رد المرشح لمقعد رئاسة برشلونة فيكتور فونت، بتغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ميسي يستحق كل يورو يستلمه من برشلونة.. إنه لم يضر النادي بل على العكس تماما، هو أفضل لاعب في التاريخ ونريده أن يستمر معنا إلى الأبد».3 متهمينوجهت صحيفة «ماركا» الإسبانية أصابع الاتهام لـ3 شخصيات اعتبارية في النادي الكاتلوني وراء تسريب قيمة عقد اللاعب مع ناديه وهم: الرئيس السابق لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، والمدير العام للنادي أوسكار جراو، والقائم بأعمال رئيس النادي كارليس توسكيتس، وذكرت أن ميسي سيقاضي الصحيفة التي سربت تفاصيل العقد، إضافة إلى الأشخاص الـ3.