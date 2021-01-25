أعلن كل من نادي إيه سي ميلان وتطبيق جيني، عن شراكة سنوية لتعيين الأخير تطبيقاً وراعيا رسميا لحجز المشاوير لفريقي الشباب والنساء الرئيسيين في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر فريق إيه سي ميلان الشراكة مع تطبيق جيني خطوة مهمة لترسيخ حضوره في المنطقة.

وقال كبير مسؤولي الإيرادات لنادي إي سي ميلان، «كوننا النادي الأوروبي الأحدث، تسعدنا هذه الشراكة مع شركة ناشئة وديناميكية مثل جيني. وحيث إننا نتشارك في نفس الرؤية والأهداف، فهذه الشراكة ستساهم في نمو كلا الطرفين في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة جيني يوجين بريكسيوس، «يهدف انضمامنا لفريق إي سي ميلان كونه الفريق القيادي والأحدث إلى لمس شغف جمهورنا المشترك لكرة القدم في المملكتين العربية السعودية والهاشمية الأردنية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكلنا فخر بمشاركة هذه الرحلة بجانب شريكنا الجديد».

يذكر أن جيني هي مشروع مشترك بين كل من مجموعتي روكيت إنترنت وآي مينا، وقد رسخت حضورها في الشرق الأوسط أخيرا، لتتمركز كثاني أكبر مزود لخدمة حجز المشاوير عبر التطبيقات الذكية في المنطقة.