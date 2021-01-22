اقتحم توم كينغ حارس فريق نيوبورت الإنجليزي، موسوعة «غينيس» بتسجيله رقما قياسيا جديدا لأبعد هدف تم تسجيله على الإطلاق في مباراة كرة قدم، فمن مسافة 105 ياردات (96.01 متر)، سدد كينغ كرة من منطقة الجزاء لتستقر في شباك فريق تشيلتنهام تاون يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي.

ووفقا للموقع الإلكتروني لموسوعة «غينيس»، فقد سدد كينغ الكرة من أمام مرماه، لتستقر في شباك حارس الفريق المنافس جوشوا غريفيث، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب جوني روكس في تشيلتنهام بالمملكة المتحدة.





وبهذه التسديدة، حطم الحارس توم كينغ الرقم القياسي السابق المسجل باسم البوسني أسمير بيغوفيتش حارس مرمى فريق ستوك سيتي سابقا، الذي سجل هدفا في مرمى فريق ساوثهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبر من عام 2013، وذلك من مسافة 100.5 ياردة (91.9 متر).

يذكر أن الحارس كينغ انضم إلى فريق نيوبورت كاونتي عام 2019، وظهر بشكل مميز معززا موقعه حارسا لمرمى الفريق الأول، فيما تم استدعاؤه أيضا للمنتخب الوطني الويلزي في نفس العام، وساعد فريقه في الحصول على المركز الثاني في الترتيب بعد إلغاء موسم 2020/2019 السابق بسبب جائحة كورونا المستجد «COVID-19».