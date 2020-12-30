أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس (الثلاثاء) تسجيل 18 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، في أحدث فحوص خضع لها اللاعبون والأطقم الفنية الأسبوع الماضي.وقالت الرابطة في بيان رسمي: «نؤكد وجود 18 إصابة بكورونا بين اللاعبين وأفراد الطواقم الفنية في الجولة الأخيرة من الاختبارات، وذلك أكثر من ضعف إصابات الأسبوع السابق».وأضافت الرابطة في بيانها: «خضع للاختبارات 1479 لاعبا وفردا من الأطقم الفنية للأندية خلال الفترة بين 21 و27 ديسمبر الجاري، ودخل المصابون في عزل ذاتي لمدة 10 أيام».من جهتها قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل مباراة مانشستر سيتي ومضيفه إيفرتون التي كانت مقررة ضمن الجولة الـ16 من الدوري، بسبب النتائج الإيجابية العديدة بفايروس كورونا في صفوف السيتي.وقال السيتي في بيان رسمي: «بناء على نصيحة طبية مشددة، قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد استشارة الناديين أن تؤجل المباراة».وتابع البيان: «بعد الجولة الأخيرة من اختبارات كوفيد-19، تبين للنادي العديد من الحالات الإيجابية، إضافة إلى الأربع التي ظهرت يوم عيد الميلاد».وسيغلق نتيجة ذلك مركز التمارين الخاص بالفريق «لفترة غير محددة» مع إخضاع اللاعبين والعاملين في النادي لمزيد من الاختبارات قبل إعادة فتحه، ومن المقرر أن يحل السيتي ضيفا على تشيلسي الأحد القادم ضمن الجولة الـ17 من «البريميرليغ».