حددت اتحادات إنجلترا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، وألمانيا مواعيد فتح وإغلاق سوق الانتقالات الشتوية للعام 2021، وبات بإمكان الأندية عقد صفقات فورية أو مؤجلة حتى الصيف، إذ تسعى بعض أندية القارة العجوز إلى دخول «الميركاتو الشتوي» بقوة للتعاقد مع لاعبين جدد وتعزيز صفوفها للعودة إلى المنافسة على الألقاب المحلية والقارية. وتختلف مواعيد «الميركاتو» الشتوي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إذ ستكون البداية مع الدوري الإنجليزي الذي حدد يوم 2 يناير القادم موعد الانتقالات على أن يستمر حتى بداية فبراير، فيما تفتح أبواب الميركاتو الإسباني يوم 4 يناير من العام القادم، بينما يتم غلق الأبواب يوم 1 فبراير التالي، وكذلك في إيطاليا الوضع مشابه، إذ ينطلق الميركاتو الشتوي يوم 4 يناير على أن يستمر حتى نهاية الشهر وتحديدا يوم 31 يناير.ويتشابه الدوريان الألماني والفرنسي في موعد فتح باب الانتقالات الشتوية الذي سيكون يوم 2 يناير القادم، مستمرا حتى يوم 1 فبراير التالي.