تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق يوفنتوس الإيطالي، ترتيب أفضل لاعبي الدوري الإيطالي لكرة القدم «Seria A» «الكالتشيو»، في قائمة أفضل 100 لاعب على مستوى العالم للعام 2020، وفق التقرير الذي نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية والذي شارك فيه 241 من خبراء كرة القدم والإعلام الرياضي من جميع أنحاء العالم، وحل رونالدو ثالثاً في نادي الـ100 خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، ووصيفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، إذ دخل القائمة 17 لاعباً من الدوري الإيطالي.واحتل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان، المركز الثاني بين لاعبي «الكالتشيو»، والمركز التاسع عشر بين أفضل 100 لاعب في العالم، وتلاه في المركز الثالث الإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم فريق لاتسيو، والرابع والعشرين في ترتيب نادي المئة.وجاء النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هداف فريق ميلان في المركز الرابع، وفي المركز الـ25 بين أفضل 100 لاعب في العالم، واخترق المغربي أشرف حكيمي مدافع إنتر ميلان، القائمة باحتلاله المركز الـ76، والـ12 بين لاعبي الدوري الإيطالي.وفي ما يلي ترتيب أفضل لاعبي الدوري الإيطالي في تصنيف الـ100 الأفضل بالعالم للعام 2020 وفقاً لقائمة «الغارديان»: البرتغالي رونالدو (يوفنتوس)، لوكاكو (إنتر ميلان)، إيموبيلي (لاتسيو)، إبراهيموفيتش (ميلان)، غوميز (أتالانتا)، ديبالا (يوفنتوس)، مارتينيز (إنتر ميلان)، زاباتا (أتالانتا)، جوسيب (أتالانتا)، كوليبالي (نابولي)، دي ليخت (يوفنتوس)، أشرف حكيمي (إنتر ميلان)، ميرتينز (نابولي)، غوسينس (إنتر ميلان)، باريلا (إنتر ميلان)، موراتا (يوفنتوس)، وألبيرتو (لاتسيو).