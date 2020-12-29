كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو خطة إغاثة كوفيد 19 بقيمة 1.5 مليار دولار التي أعدها «الفيفا» لدعم اللعبة في الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 واتحادات القارات الـ6، وللمساعدة في تخفيف الأثر المالي للوباء على هذه المؤسسات. واقترح إنفانتينو أن يستثمر الجميع هذا الوقت للتأمل والتخطيط لمستقبل كرة قدم العالمية، للحفاظ على منارة كرة القدم مضيئة دائمًا، وقال: «كي نكون مستعدين عندما يمكننا استئناف العمل مرة أخرى»، كما أكد أن كرة القدم تمثل الأمل للخروج من الأزمة التي سببتها جائحة كوفيد 19، مشددا على حماية اللاعبين وهذه هي الأولوية الأولى التي يضعها في أجندته، وقال: «نحتاج إلى حماية اللاعبين وأساطير كرة القدم، نحن بحاجة لحماية اللعبة ونظام المسابقات».وأضاف إنفانتينو خلال مؤتمر دبي: «أود أن أشكركم جميعًا على وجودكم هنا، لقد كانت سنة صعبة، إنه عام سوف نتذكره بسبب الوباء، لأن كل شيء توقف، وتوقفت كرة القدم معه أيضًا ولأننا أدركنا أن هناك شيئًا أكثر أهمية من كرة القدم وهو الصحة، لم نكن ندرك أن الكثيرين يعتمدون علينا، عائلاتنا وأصدقائنا وجيراننا، حتى رأينا أن فيروسًا صغيرًا أربك العالم بأسره، علينا جميعًا ارتداء الأقنعة الآن وعلينا أن نحافظ على مسافة اجتماعية، وأن نشكر كل أولئك الذين يقاتلون كمتطوعين وممرضين وأطباء من أجل الحفاظ على حياتنا وإنقاذها، وقد فكرنا في أولئك الذين عانوا في هذا العام بالذات».وأضاف رئيس الاتحاد الدولي: «في هذا العام وفي العام القادم يمكن لكرة القدم أن تعطي رسالة جديدة، هي رسالة الوحدة والتضامن والأمل، هذه ليست مجرد كلمات لأننا جميعًا بحاجة مرة أخرى إلى الاعتقاد بأن العالم يعود إلى طبيعته خصوصا بعد التباعد، وبعد الإغلاق يمكننا أن نأمل مرة أخرى».