سيوجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو رسالة إلى العالم حول دور كرة القدم كرسالة سلام وتسامح وتلاقٍ بين الشعوب، وكذلك دورها في إسعاد مشجعيها حول العالم ومساهمتها في حركة التنمية في جميع الدول، وكذلك التعاون بين الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية في مجال كرة القدم لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الرياضة الشعبية الأولى في العالم، والمبادرات القادمة لتطوير كرة القدم عالمياً، وذلك خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي.وكان الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجه الدعوة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للتحدث في المؤتمر الذي ينظمه المجلس سنوياً كمنصة عالمية لتطوير كرة القدم في العالم، ويتحدث فيه سنوياً صنّاع القرار والمختصون في اللعبة، ويشارك إنفانتينو متحدثاً في المؤتمر منذ سنوات عدة، منذ كان أميناً عاماً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هذا وسيكون ملايين المتابعين على موعد مع الجلسة المرتقبة التي تحمل عنوان «مع القمة» وتجمع 3 من أكبر نجوم كرة القدم العالمية، وهم: كرستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفيسكي وإيكر كاسياس.كما سيتابع الضيوف في مقر الحفل وقائع حفل توزيع جوائز «دبي جلوب سوكر»، بحضور النجوم الفائزين وممثلي الأندية العالمية الأخرى المتنافسة.