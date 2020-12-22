نال الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2020، في استفتاء جماهيري وفقا لصحيفة «ميرور» الواسعة الانتشار في بريطانيا، إذ ساهم صلاح في تتويج فريقه بلقب بطل الدوري الإنجليزي لموسم (2019-2020)، لأول مرة منذ 30 عاما، بتسجيله 19 هدفا، إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة.وجاء جاك غريليش نجم نجم فريق أستون فيلا بالمركز الثاني في التصويت، بينما حل ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بالمركز الثالث، متفوقا بفارق ضئيل على صاحب المركز الرابع البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي.وجاء ثلاثي ليفربول، جوردان هندرسون قائد «الريدز»، والمهاجم السنغالي ساديو ماني، والمدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، في المراكز من الخامس وحتى السابع على الترتيب.