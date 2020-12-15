تتجه أنظار القارة الصفراء نحو العاصمة العمانية مسقط غداً الأربعاء، لمتابعة نتائج اجتماع الجمعية العمومية الـ39 للمجلس الأولمبي الآسيوي، الذي سيترأسه الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، وبحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزير بن مساعد ورؤساء اللجان الأولمبية الآسيوية.

وسيتصدّر بند استضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030 والذي تقدمت له مدينتا الرياض والدوحة جدول أعمال اللجنة، حيث ستقدم بعثتا الدولتان عروضاً لملفيهما يعقبهما تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأولمبي الآسيوي التي زارت المدينتين واطلعت عن قرب عن ما تضمنته ملفات المتقدمين.

بعد ذلك سيتم التصويت إلكترونياً ولأوّل مرّة من قبل عمومية المجلس الأولمبي بحضور 32 دولة، فيما سيكون تصويت الدول المتبقية الـ13 إلكترونيا، على أن يعلن بعدها رئيس المجلس عن اسم المدينة الفائزة، ليتم بعدها توقيع العقد مع الدولة المستضيفة لأسياد آسيا 2030م، كما سيتم خلال الاجتماع تكريم نخبة من الشخصيات الآسيوية كما جرت العادة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي ومنحهم جائزة الاستحقاق تقديراً لهم على مساهماتهم الفعالة وجهودهم البارزة في المجال الرياضي، ويعقد بعد ذلك مؤتمر صحفي للمسؤولين في المدينة الفائزة باستضافة أسياد 2030.

من جهة أخرى، شارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ظهر أمس في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي اجتماعه الـ74 بفندق كمبنسكي مسقط برئاسة الشيخ أحمد الفهد الصباح وبحضور أعضاء المكتب، حيث تم استعراض ومناقشة تقرير زيارة لجنة التقييم بالمجلس الأولمبي الآسيوي لمدينتي الرياض والدوحة المرشحتين لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030م.

وشهد الجناح الخاص بملف الرياض 2030 في مسقط اليوم زيارة عدد كبير من مسؤولي اللجان الأولمبية ورؤساء الاتحادات الآسيوية إضافة إلى الوفود الدولية المشاركة في اجتماع اللجنة العمومية، وكان في استقبالهم الأمير عبدالعزير بن تركي الفيصل الذي عقد عدداً من الاجتماعات مع المسؤولين العرب والآسيويين.