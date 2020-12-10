فقدت كرة القدم الإيطالية اليوم أحد نجومها التاريخيين، إذ توفي النجم الإيطالي باولو روسي (64 سنة).



وسجل روسي نفسه كأحد أهم وأكبر نجوم كرة القدم عبر التاريخ، عقب تألقه اللافت في حقبة الثمانينات وتحديداً في كأس العالم 1982 عندما سجل أشهر «هاتريك» في تاريخ بطولات كأس العالم في مرمى البرازيل، ليخرجها من البطولة ويكمل مسيرة منتخب بلاده لتحقيق اللقب.



وكان باولو روسي قدم إلى مونديال إسبانيا 82 محملاً بمشاكل وفضائح لاحصر لها وكادت تمنعه من المشاركة في العرس العالمي، وبالعودة إلى عام 1980، ارتبط وقتها اسم روسي بفضيحة الكرة الإيطالية «توتونيرو»، وهي فضيحة التلاعب بالنتائج بالدوري الإيطالي في الدرجتين الأولى والثانية، التي شارك فيها عدد من لاعبي الدوري من 12 نادياً.



وأعلن الاتحاد الإيطالي وقتها إيقاف روسي 3 أعوام عن ممارسة كرة القدم، بالرغم من مناداته بالبراءة من تلك الفضيحة، التي ظل متمسكاً بها حتى وفاته.



وبعد الاستئناف، قررت المحكمة الإيطالية تقصير مدة حرمان روسّي من كرة القدم، من 3 أعوام إلى عامين فقط، ليخرج في 1982، ويقود بلاده في صيف ذاك العام لتحقيق كأس العالم.