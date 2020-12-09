أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وضيفه باشاك شهير التركي، إلى (الأربعاء)، بعدما توقفت المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وترك اللاعبون الملعب احتجاجا على توجيه الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو عبارات عنصرية للكاميروني بيار ويبو مساعد مدرب الفريق التركي.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين عندما بدأ أعضاء الجهاز الفني يقولون «لقد قال زنجي» في إشارة إلى الحكم الرابع الذي وجه كلامه إلى ويبو.

وقام حكم المباراة أوفيدو هاتيغان بطرد ويبو ما أثار سخط لاعبي الفريق الضيف الذين خرجوا من الملعب.

يشار إلى أن الفريق التركي كان خارج المنافسة في المركز الرابع بثلاث نقاط، فيما ضمن باريس سان جيرمان تأهله بجانب لايبزيغ الألماني، وسيلعب مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.