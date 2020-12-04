وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وهداف يوفنتوس، رسالة شكر للاعبين بمختلف الأندية والمدربين الذين ساعدوه على تحقيق إنجاز الوصول للهدف رقم 750 في مسيرته الكروية.وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «750 هدفا، 750 لحظة سعيدة و750 ابتسامة على وجوه مشجعينا»، وأضاف: «شكرا لكل اللاعبين والمدربين الذين ساعدوني لتحقيق هذا الرقم المذهل، وشكرا لجميع المنافسين المخلصين الذين جعلوني أعمل بجد أكثر وأكثر كل يوم»، وأضاف: «ولكن قبل كل شيء، بفضل عائلتي الرائعة، الحاضرة دائما في أفضل وأسوأ لحظاتي».