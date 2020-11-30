قررت اللاعبة الإسبانية بولا دابينا الجلوس على أرض الملعب، بينما وقفت زميلاتها دقيقة صمت حدادا على وفاة أسطورة اللعبة دييغو مارادونا، قبل انطلاق مباراة ودية بين فياخيس إنتيرياس وديبورتيفو أبانكا في إسبانيا، بحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز».

ورفضت دابينا الوقوف وأدارت ظهرها إلى الكاميرات، بسبب مزاعم عن ارتكاب مارادونا انتهاكات عدة ضد النساء.

ووفقا لصحيفة «ماركا»، قالت دابينا: «عندما علمت أنه ستكون هناك دقيقة صمت لمارادونا رفضت الوقوف له».

وقالت الصحيفة إن دابينا التي تبلغ 24 عاما، معروفة بين زميلاتها في الفريق بأنها تمتلك «آراء حادة» تتوافق مع الحركة النسوية.