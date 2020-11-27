مساء يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 1987 وصل أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا إلى جدة، في أول زيارة للأسطورة إلى المنطقة العربية. ولم تكن الزيارة اعتيادية أبداً، إذ كان وصول مارادونا إلى جدة بعد عام واحد فقط من تقديمه مستوى إعجازيا في كأس العالم 1986 في المكسيك وقيادته بلاده إلى تحقيق اللقب الكبير، كما أنه كان وقت زيارته إلى جدة قد أنهى للتو موسمه الأول بقميص نابولي الإيطالي ولم يكن عاماً عادياً للأسطورة، إذ لقي استقبالاً لا يضاهى في جنوب إيطاليا، وبدأ أولى خطواته مع نابولي نحو استعادة الفريق لأمجاده وهو ما حدث فعلاً بعدها بعامين فقط.حضر مارادونا إلى جدة وتناقلت وسائل الإعلام العالمية هذا الحدث، وارتدى الأسطورة قميص النادي الأهلي في مباراة ودية أمام بروندي الدنماركي، ضمن احتفالات النادي الأهلي بمرور 50 عاماً على تأسيسه.ولم تغب «عكاظ» كعادتها عن متابعة أدق التفاصيل حول هذه الزيارة التاريخية، ونجحت بالفعل في إجراء حوار مطول مع النجم الأرجنتيني، كما أفردت صفحات عدة لتغطية هذا الحدث.