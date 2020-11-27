ولد في 30 أكتوبر من عام 1960 في مدينة لانوس الأرجنتينية وتحول بعدها لأحد أعظم نجوم الكرة عبر التاريخ.ويعد كأس العالم 1986 في المكسيك بطولة دييغو مارادونا، الذي فعل كل شيء حتى نجح في إهداء منتخب بلاده اللقب الثاني في التاريخ، إذ سبق أن توج (التانغو) بأول ألقابه في 1978.وسجل مارادونا هدف القرن في مباراة إنجلترا بربع النهائي بانطلاقة مذهلة من منتصف الملعب، وراوغ كل من اعترض طريقه إلى المرمى، إلى جانب هدف آخر غير شرعي، لكنه تحول إلى ماركة مسجلة عندما حوّل كرة عرضية بيده إلى مرمى الإنجليز، وسجل بخلافه 3 أهداف أخرى بواقع هدف ضد إيطاليا وهدفين آخرين في بلجيكا.وتوج مارادونا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة، والحذاء الفضي كثاني هدافي البطولة خلف جاري لينيكر نجم إنجلترا صاحب الـ6 أهداف.توفي في الـ60قبل 31 عاما، وتحديداً في أبريل عام 1989، أبهر الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا العالم بعملية الإحماء بطريقة (راقصة) قبل مباراة فريقه السابق نابولي أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس الأندية الأوروبية، لكي يمتصّ حماس الجمهور، وبسبب ارتباك زملائه اللاعبين بسبب استهجان جمهور الفريق الألماني.. لقطات وصفت بأنها أعظم عملية إحماء بالتاريخ.مارادونا، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986. ولعب كرة القدم في أندية بوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي؛ الذي فاز معه بلقب الدوري الإيطالي مرتين، وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة، توفي إثر إصابته بسكتة قلبية عن عمر ناهز الـ60 عاما.وقالت تقارير إعلامية إن أسطورة كرة القدم أصيب بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى؛ حيث خضع لعملية جراحية في جلطة دماغية.وأصدر رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز قراراً بالحداد في البلاد لمدة 3 أيام على وفاته.؛ حزناً على أسطورة كرة القدم، كما عمّ الحزن أسرة كرة القدم الدولية؛ إذ انطلقت مباريات بطولة أوروبا بالوقوف دقيقة صمت.وكان مارادونا قد تعرض للعديد من الأزمات الصحية خلال العام الحالي، آخرها إجراؤه عملية جراحية في المخ وخروجه من المستشفى منذ أسبوعين، وتلقيه العلاج، إذ أشار محاميه إلى أن مارادونا يعاني من أعراض انسحابية من التوقف عن الكحوليات.وأضافت التقارير بأنه تم إنعاش قلبي لمارادونا من قبل الأطباء قبل أن يتوفى أسطورة برشلونة ونابولي السابق.في سياق متصل، كتب اتحاد الكرة الأرجنتيني لكرة القدم في بيان رسمي عبر موقعه: «يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، من خلال رئيسه كلاوديو تابيا، عن حزنه العميق لوفاة أسطورتنا. دييغو أرماندو مارادونا، ستكون دائماً في قلوبنا».في ذات السياق، ودع الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم أسطورة الكرة الأرجنتينية، وأصدر في بيانه: ‏«لقد رحل عنا أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، لكن ذكرى موهبته الرائعة وأهدافه وإنجازاته ستعيش إلى الأبد في ذاكرتنا، نأسف بشدة لوفاة دييغو أرماندو مارادونا».مسيرة حافلةوأحرز مارادونا 34 هدفا في 91 مشاركة له مع منتخب الأرجنتين، إذ مثّل بلده في 4 بطولات من كأس العالم.وقاد منتخب بلده إلى المباراة النهائية في إيطاليا عام 1990، حيث خسروا أمام ألمانيا الغربية، قبل أن يحمل شارة القيادة مجدداً في الولايات المتحدة في عام 1994، لكنه استبعد من البطولة بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.وخلال النصف الثاني من مسيرته كلاعب، عانى مارادونا من إدمان الكوكايين، وحُرم من اللعب 15 شهرا لثبوت تعاطيه المخدر في عام 1991.واعتزل كرة القدم في عام 1997، يوم عيد ميلاده السابع والثلاثين، وذلك أثناء الفترة الثانية التي يقضيها في صفوف فريق بوكا جونيورز.وبعد أن تولى إدارة فريقين للناشئين في الأرجنتين أثناء مشواره الكروي، تم تعيينه مدرباً للمنتخب الوطني في عام 2008، لكنه رحل عن المنصب بعد كأس العالم 2010، حيث خسر فريقه أمام ألمانيا في دور ربع النهائي.وفي وقت لاحق، تولى تدريب فرق في الإمارات والمكسيك، وكان مسؤولاً عن فريق خيمناسيا لابلاتا، الذي ينافس في بطولة دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني، حين وافته المنية.بيليه: خسره العالمنعى الجوهرة السمراء بيليه، أسطورة الكرة البرازيلية، مارادونا نجم الأرجنتين التاريخي، الذي رحل عن عالمنا الأربعاء، بكلمات مؤثرة. وقال بيليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر): «يا لها من أخبار حزينة، لقد خسرت صديقاً عظيماً وخسر العالم أجمع أسطورة».وأضاف: «ما زال هناك الكثير من الكلام ليقال، لكن الآن أتمنى أن يمنح الله القوة لأعضاء أسرته».كريستيانو: لن ننساكوقال كريستيانو رونالدو عبر صفحته الرسمية على موقع (تويتر): «اليوم أقول وداعاً لصديق، والعالم يقول وداعاً لعبقري خالد، واحد من الأفضل على الإطلاق».وأضاف النجم البرتغالي قائلا: «لقد كان ساحراً لا يُضاهى، غادرنا مبكراً، لكنه ترك إرثاً لا حدود له، وفراغاً لا يمكن أن يملأه أحد، ارقد بسلام، لن ننساك أبداً».ميسي: ارقد في سلامواتجه ليو ميسي لحسابه الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي (انستيغرام) و(فيسبوك) ليكتب رسالة ينعى بها مارادونا وقال فيها «إنه يوم حزين للغاية لكل الأرجنتينيين ولكرة القدم بشكل عام، مارادونا يتركنا لكنه لن يفارقنا، سيبقى في قلوبنا للأبد».وأضاف ليو قائلاً: «سأحتفظ بكل اللحظات الجميلة التي عشتها معه، وأريد أن أغتنم الفرصة لأرسل أحر التعازي لأسرته وأصدقائه. ارقد في سلام».مورينيو: صديقي الودود سأفتقدكنشر جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي رسالة مؤثرة بصورة له مع مارادونا مُعلقاً: «أيها الدون دييغو.. صديقي الودود سأفتقدك كثيراً».بيرلو: العبقري رحلونشر أسطورة كرة القدم الإيطالية أندريه بيرلو، مدرب فريق يوفنتوس، صورة لدييغو في كأس العالم مُعلقاً: «عبقري كرة القدم رحل. شكراً على كل شيء يا مارادونا».نابولي الإيطالي: ستظل بقلوبناودع نادي نابولي الإيطالي نجمه السابق دييغو أرماندو مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية، وكتب نابولي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «دائما في قلوبنا. وداعاً دييغو».وكان قد انتقل مارادونا إلى نابولي قادماً من برشلونة الإسباني في 1984 حتى 1991.لورينتيس: اسم ملعبنا مارادوناأكد رئيس نادي نابولي الإيطالي دي لورينتيس أن الإدارة تدرس جدياً تغيير اسم ملعب الفريق لـ«مارادونا» أسطورة الكرة الأرجنتينية وفريق أبناء الجنوب، بعد وفاته الأربعاء إثر أزمة قلبية.وأضاف لورينتيس في تصريحاته لـ«راديو مونت كارلو» الفرنسي: «نحن نفكر بتغيير اسم ملعب النادي من سان باولو لـ(دييغو أرماندو مارادونا)».كتابة التاريخ مع أبناء الجنوببالتأكيد لم يشاهد مواليد الألفية الجديدة وحتى مواليد التسعينات دييغو أرماندو مارادونا سوى عبر تسجيلات الفيديو على يوتيوب أو شاشات القنوات الرياضية، ولم يتمكن أي منهم من الاستمتاع بموهبته على الهواء مباشرة.وقاد مارادونا نابولي لفترة ذهبية في تاريخه، حصد الفريق بفضل مارادونا بطولتي دوري إيطالي وبطولة كأس إيطاليا وبطولة كأس اليويفان وبطولة للسوبر الإيطالي، لتغني الأيام وترج الملاعب باسمه، سواء داخل الأرجنتين أو خارجها. ويتم تعليق رقمه (١٠).