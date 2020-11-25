رحل ملك الرقم 10.. أيقونة كرة القدم على مر عصورها يعلن القدر نهاية أنفاسه بعد صراعات عدة مع المرض.. ليكون الأربعاء 25 نوفمبر يوم وداع عشاق المستديرة لمعشوقهم الذي ورثهم "إدمان" الحب الكروي..



ودّع أسطورة الكرة الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، الحياة عقب تعرضه لسكتة قلبية صباح الأربعاء أثناء التواجد في بلدة تيجري.



وكانت سيارات الإسعاف خارج منزل مارادونا تحاول اللحاق به لنقله إلى عيادة أكثر تخصصًا، لكن أسطورة الكرة الأرجنتينية فارق الحياة. وكان مارادونا خضع مؤخرًا لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية من الرأس.

وُلد مارادونا في 30 تشرين أول من عام 1960 في منطقة لانوس في الأرجنتين، وبدأ مسيرته الكروية عند عمر8 سنوات رسميًا عندما انضم إلى نادي إستريلا روخا الأرجنتيني،

بدأت المسيرة الاحترافية على مستوى الفريق الأول لدييغو مارادونا مع نادي أرجنتينوس جونيورز عندما بلغ من العمر 16 عامًا، وأمضى مع النادي 5 أعوام، قبل أن يمثل أعرق الأندية الأرجنتينية بوكا جونيورز موسم 1981/1982،

تنطلق بعدها مسيرته خارج الأرجنتين بالانضمام لنادي برشلونة الإسباني ولعب النجم الأرجنتيني مارادونا له موسمين،

انتقل إلى اللعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر بوابة نادي نابولي، حيث دافع عن ألوان الفريق الإيطالي 7 سنوات، كان خلالها النجم الأول للفريق والأسطورة الخالدة للجماهير.

في عام 1997 أعلن مارادونا اعتزاله كرة القدم رسميًا، وعلى الصعيد الدولي مثل مارادونا المنتخب الأرجنتيني لمدة 17 عامًا في الفريق الأول.