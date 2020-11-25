أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020، وضمت القائمة كلاً من: الأسباني تياجو ألكانتارا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبلجيكي كيفين دي بروين، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كيليان مبابي، والمصري محمد صلاح، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والإسباني سيرخيو راموس، والهولندي فيرجيل فان دايك.

فيما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب كلاً من: مارسيلو بييلسا، هانز ديتر فليك، يورجن كلوب، جولين لوبيتيجي، زين الدين زيدان.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس كلاً من: أليسون، كورتوا، كيلور نافاس، مانويل نوير، يان أوبلاك، تير شتيجن.