في حادثة غريبة ومؤسفة اضطر لاعبو منتخب الجابون والأجهزة الفنية والإدارية إلى المبيت في مطار بانجول عاصمة جامبيا منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، وذلك عقب حجز مسؤولي المطار لجوازات سفر البعثة وعدم وجود أي مسؤول من الاتحاد الغامبي لكرة القدم في المطار لاستقبال البعثة وإنهاء الترتيبات الخاصة بها، قبل المواجهة التي ستجمع المنتخبين مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا في العاصمة الجامبية بانجول.

وكانت البعثة بقيت محتجزة في المطار لنحو 8 ساعات قبل السماح لها بالخروج صباح اليوم وقبل 12 ساعة فقط من موعد المواجهة التي ستجمع المنتخبين.

من ناحيته، علق قائد منتخب الجابون وقائد أرسنال الإنجليزي أوبامبيانج على الحادثة، وشن هجوماً لاذعاً على الاتحاد الأفريقي لكرةالقدم متسائلاً: هل نحن رهائن في المطار ؟

وواصل أوباميانج قائلاً: يجب أن يعرف الاتحاد الأفريقي بأننا في عام 2020 وأننا لا يمكن أن نتطور في القارة الأفريقية بهذه الطريقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ما حدث لن يقلل من عزيمة لاعبي منتخب بلاده قبل المواجهة التي ستُلعب مساء اليوم.