حصل نادي برشلونة على لقب أفضل فريق لكرة القدم في إسبانيا خلال القرن الـ21، وذلك وفقا لدراسة أجراها مركز أبحاث تاريخ وإحصاء كرة القدم الإسبانية «CIHEFE». ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد (3465) نقطة، متفوقا على منافسه التقليدي ريال مدريد، الذي اكتفى بالمرتبة الثانية برصيد (3347)، وتلاهما فريق أتلتيكو مدريد برصيد (2149)، أما فالنسيا فجاء رابعا بـ(2139) نقطة، فيما حل أشبيلية خامسا بـ(1992)، وفياريال سادسا بـ(1648)، وأتلتيك بلباو سابعا بـ(1405)، وديبورتيفو لاكورونيا ثامنا بـ(1395)، وسيلتا فيغو تاسعا بـ(1164)، وإسبانيول عاشرا بـ(1144). وكشف التقرير، الذي نشره موقع «RT» عبر منصته الإلكترونية، أن برشلونة جاء أولا، على الرغم من أن منافسه التقليدي «ريال مدريد» يتفوق عليه في الألقاب الأوروبية، وفقا لدراسة مركز الأبحاث.وتحلل الدراسة تطور أداء الفرق الإسبانية بين موسمي (2000-2001) و(2019-2020) بعد وضع بعض المقاييس التي تؤثر على نتائج المباريات.ومن بين متغيرات أخرى للتأهل، في دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، يمكن للفرق، وفقا لهذا المقياس، تحقيق ما يصل إلى (9) نقاط للانتصار و(3) نقاط للتعادل.كما يتم تقييم النتائج في المسابقات الأوروبية والدوري وكأس الملك، لذلك فإنه لتحقيق مركز جيد، فإن عدد المباريات التي تم لعبها والانتصارات التي تحققت تؤثر بشكل كبير، إضافة إلى الألقاب التي تم الحصول عليها.وتحدد الدراسة أيضا التصنيف حسب المسابقات، وفي الليغا يعتبر أفضل (3) هم برشلونة وريال مدريد وفالنسيا بهذا الترتيب، وفي كأس الملك برشلونة ثم أشبيلية ثم ريال مدريد.أما بالنسبة لدوري أبطال أوروبا، فالأفضل هو ريال مدريد، متقدما على برشلونة وأتلتيكو مدريد، الثاني والثالث على الترتيب، بينما يتصدر برشلونة الترتيب العام من حيث إجمالي عدد الألقاب التي توج بها في كافة المنافسات، بواقع 34 لقبا، متقدما على ريال مدريد (29) لقبا.ويليهما أتلتيكو مدريد وأشبيلية بـ(10) ألقاب لكل منهما، ومن ثم فالنسيا (6)، فديبورتيفو لاكورونيا 4 ألقاب.