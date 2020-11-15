أعلنت شركة نايف الراجحي الاستثمارية رعايتها لنادي ألميريا، والذي تأسس سنة 2001 وقام بشرائه المستشار تركي آل الشيخ سنة 2019. حيث يتوقع أن يجذب النادي قاعدة كبيرة من المشجعين مع نجاحه المتواصل في الدوري الإسباني – الدرجة الثانية.

ويتوقع أن يلقى نادي ألميريا، والذي يتابع مبارياته عشرات الملايين، اهتمامًا عالميًا واسعًا، خصوصا بعد إطلاقه إستراتيجية تسويق مبتكرة تحاكي محبي ومتابعي كرة القدم حول العالم. وتعليقًا على هذا الحدث قال نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية: «انطلاقًا من إيماننا بضرورة الاستثمار بالفرص الواعدة، واكبنا تطور نادي ألميريا ومهارات لاعبي الفريق وقدراتهم المتميزة، وبتنا على ثقة من قدرة النادي على الريادة خلال السنوات القليلة القادمة. من هنا، يسعدنا أن نعلن رعايتنا للنادي».

وأكمل، هناك مسؤولية كبيرة اليوم على نادي ألميريا تجاه قاعدة المشجعين في المملكة، حيث إن المجتمع السعودي معروف بشغفه بلعبة كرة القدم، وتشجيعه لأفضل المهارات ولديه توقعات كبيرة من النادي اليوم. بحسب ما رأيته حتى الآن، أنا على ثقة من قدرة ألميريا من كسب جماهير تنافس فرق عالمية معروفة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة نايف الراجحي الاستثمارية، هي مجموعة استثمارية سعودية تستثمر في العقارات وأسواق المال والاندماج والاستحواذ، ولديها مكاتب في الرياض ودبي ولندن. وتعرف المجموعة بتنوع استثماراتها التي تغطي 13 قطاعا، وبقدرتها على تحديد الفرص الجاذبة وتحويلها إلى نماذج ناجحة تساهم في خلق الكفاءات والفرص والإنجازات.

ويلعب نادي ألميريا في الدوري الإسباني – الدرجة الثانية ويطمح للوصول للدرجة الأولى. ويتابع مشجعو النادي مبارياته من أكثر من 150 دولة حول العالم، ومن المتوقع أن تزداد قاعدة المعجبين مع إطلاق النادي إستراتيجية تسويق جديدة ومبتكرة، تتضمن حملات إعلامية بلغات مختلفة لتصل لأكبر عدد من محبي كرة القدم.