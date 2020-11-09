بعد انسحاب روسيا وسويسرا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وإسبانيا، من المشاركة في بطولة أوروبا المقررة في تركيا في ديسمبر المقبل، أعلن المنتخب الفرنسي للجمباز انسحابه من البطولة، بسبب التوترات السياسية الحالية بين فرنسا وتركيا. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي للجمباز جيمس بلاتو في البيان، إنه «بقدر ما أننا لسنا في وضع يمكننا من ضمان سلامة الوفد الفرنسي بشكل كامل، بدا لنا أكثر مسؤولية الانسحاب» من البطولة المرتقبة من 9 إلى 20 ديسمبر في مرسين بجنوب تركيا.وتشهد العلاقة بين باريس وأنقرة توترا دبلوماسيا مرتبطا خصوصا بخلافات حول سورية وليبيا وشرق المتوسط، وفقا لما كتبت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية.وأوضح مدرب المنتخب كيفن روبو، في البيان نفسه، أنه «من الواضح أننا كنا على علم بهذه التوترات التي أضيفت إلى الأزمة الصحية، لكننا توقعنا من وزارة الخارجية والوزارة المكلفة بالرياضة، عناصر موضوعية تسمح لنا بالتراجع عن قرارنا بشكل نهائي».وسيكون لهذا القرار الصادر عن الاتحاد الفرنسي للجمباز عواقب على الرياضيين في ما يتعلق بأولمبياد طوكيو المؤجل حتى صيف العام 2021.وأشار روبو إلى أن «البطولات الأوروبية كانت مرحلة تم تحديدها كخطوة أولى في التحضير للألعاب الأولمبية، وإلغاؤها يعطل جدول التحضير، ويجب أن نفكر على وجه السرعة في تحضير حدث مهم لمنتخباتنا خلال ديسمبر».